Early voting in Presidential Primary begins Monday in various locations around Gwinnett

Voters are not limited to Election Day to cast their ballot for the March 12 Presidential Preference Primary. Registered voters can vote advance in person every day, including weekends, from February 19 through March 8 from 7:00am to 7:00pm at the Gwinnett Voter Registrations and Elections Office in Lawrenceville and nine advance voting locations around the county.

Voting by mail is another option available for voters. You can request an absentee by mail ballot for the March 12 election now through Friday, March 1. Please complete the absentee ballot application form online or call the Voter Registrations and Elections Office at 678.226.7210 to request an application.

To check the status of your voter registration, see a sample ballot, and find your polling location, visit the Secretary of State’s My Voter Page.

Votación adelantada empieza el 19 de Febrero

Los votantes no están limitados al día de las elecciones para emitir su voto para las Primarias de Preferencia Presidencial del 12 de Marzo. Los votantes inscritos pueden votar por adelantado en persona todos los días, incluidos los fines de semana, a partir del 19 de Febrero hasta el 8 de Marzo de 7:00am a 7:00pm en la Oficina de Inscripción de Votantes y Elecciones de Gwinnett en Lawrenceville y en nueve lugares de votación adelantada en todo el condado.

La votación por correo es otra opción disponible para los votantes. Puede solicitar una boleta de voto ausente por correo para las elecciones del 12 de Marzo desde ahora hasta el Viernes 1 de Marzo. Complete el formulario de solicitud de boleta de voto ausente en línea o llame a la Oficina de Inscripción de Votantes y Elecciones de Gwinnett al 678.226.7210 para solicitar una aplicación. Para verificar el estado de su incripción de votante, ver una boleta de muestra y encontrar su lugar de votación, visita Mi página de Votante de la Secretaría de Estado

Share this: Twitter

Facebook

Email

Print