Gwinnett County is hosting a poll worker hiring event from on Monday, June 3

Become a poll official at a hiring event Monday, June 3 from 4:00pm to 7:00pm at the Bethesda Park Senior Center. During the event, attendees must complete an I-9 form and bring the required original identification documents for verification. If you are unable to attend the hiring event, you can learn more about becoming a poll official in Gwinnett.

Sirve a tu comunidad como un trabajador electoral

Conviértete en un trabajador electoral en un evento de contratación el Lunes, 3 de Junio de 4:00pm a 7:00pmen el Bethesda Park Senior Center. Durante el evento, los asistentes deberán completar un formulario I-9 y traer los documentos de identificación originales requeridos para su verificación. Si no puedes asistir a el evento de contratación, puedes obtener más información sobre cómo convertirte en trabajador electoral en Gwinnett.

