Gwinnett County voters can cast ballots on Tuesday, Nov. 8, at their assigned polling location

Early Voting is now closed for the Nov. 8, 2022 midterm elections

Voters can cast their ballots on Election Day, Tuesday, November 8 from 7:00am to 7:00pm at their assigned polling location. Visit the Secretary of State’s My Voter Page to locate your assigned polling location or view a sample ballot.

Please note that if you are in line at 7:00pm, you will be allowed to vote. There is no voting at the Gwinnett Voter Registrations and Elections Office on Election Day.

Voted absentee ballots can be mailed or hand delivered to the Gwinnett Voter Registrations and Elections Beauty P. Baldwin Building located at 455 Grayson Highway in Lawrenceville.

All absentee ballots must be received in the office no later than November 8 at 7:00pm. Election Day polling places cannot accept absentee ballots.

Dirígete hacia los centros de votación el Día de ElecciónLos votantes pueden emitir sus boletas el Día de Elección, Martes 8 de Noviembre de 7:00am a 7:00pm en su lugar de votación asignado. Visite la página My Voter Page de la Secretaría de Estado para localizar su lugar de votación asignado o ver una boleta de muestra.

Tenga en cuenta que si está en la fila a las 7:00pm, podrá votar. No se vota en la Oficina de Inscripciones de Votantes y Elecciones de Gwinnett el Día de Elección. Las boletas de votos ausentes pueden enviarse por correo o entregarse en mano en el edificio Beauty P. Baldwin de Inscripción de Votantes de Gwinnett ubicado en 455 Grayson Highway en Lawrenceville.

Todas las boletas de votos ausentes deben recibirse en la oficina no más tarde del 8 de Noviembre a las 7:00pm. Los lugares de votación el día de las elecciones no pueden aceptar boletas de votos ausentes.