Register to vote in Gwinnett County by April 25

The 2022 election season is underway, and the deadline to register to vote in the general primary is April 25. The primary is May 24 with the runoff June 21.

To register in Georgia, you must be at least 18 on Election Day, a U.S. citizen, and a legal resident of the county you’re voting in. To check your registration status, download a registration application, view sample ballots, and locate your polling place, visit MVP.SOS.GA.gov

Inscríbase para las elecciones del 2022

La temporada de elecciones de 2022 está en curso y la fecha límite de inscripción para la primaria general es el 25 de Abril. La primaria es el 24 de Mayo con la segunda vuelta el 21 de Junio.

Para incribirse en Georgia, debe tener al menos 18 años en el Día de las Elecciones, ser ciudadano estadounidense y residente legal del condado en el que está votando. Para verificar el estado de su inscripción, descargar una solicitud de inscripción, ver boletas de muestra y ubicar su lugar de votación, visite MVP.SOS.GA.gov